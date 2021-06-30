В проект оборонного бюджета США не включили санкции против России

Проект бюджета Пентагона на 2022 финансовый год одобрен одним из подкомитетов комитета по ассигнованиям. 13 июля его рассмотрит данный комитет в целом, потом комитет по вооруженным силам, а затем документ вынесут на голосование палаты.

Согласно проекту, объем финансирования Пентагона составит 706 миллиардов долларов. Документ запрещает использовать средства Минобороны для содержания тюрьмы Гуантанамо после 30 сентября 2022 года, а также запрещает поддержку операций, осуществляемых коалицией во главе с Саудовской Аравией в Йемене.

В последние годы конгрессмены часто включали рестрикции против России в оборонный бюджет, отмечает РБК. Например, в бюджете на текущий финансовый год были прописаны санкции по «Северному потоку-2». Они, в частности, касались компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги для строительства трубопровода.