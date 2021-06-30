МЧС: За прошедшие сутки спасено 7 утопающих

Отдел информации

На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 108 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 7 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

За прошедшие сутки были спасены 7 утопающих, 2 человека эвакуированы с места пожара.