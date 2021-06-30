Контртеррористическая операция в России: уничтожены 5 боевиков

Пятеро боевиков ликвидированы в Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В НАК рассказали, что в ночь на субботу, 3 июля, бандитов заблокировали в одном из домов в пригороде Нальчика. Боевикам предложили сложить оружие и сдаться властям, однако они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

По информации комитета, убитые «вынашивали намерение совершить террористические преступления».

О введении режима КТО в нескольких районах Кабардино-Балкарии стало известно ранее 3 июля. Уточнялось, что до особого распоряжения там будет действовать ряд специальных мер и ограничений.