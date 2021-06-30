Обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является "пограничным инцидентом" и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь организации Станислав Зась, передает ТАСС.

"Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения на одну из стран-членов. Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом. Слава богу, жертв там нет, стрельбы там нет. Это пограничный инцидент, его надо решать, и мы за то, чтобы решать его мирным путем", - сказал он.

По его оценке, эскалации конфликта не наблюдается. "В принципе, сейчас говорить о том, что сейчас там ситуация как-то нарастает, не приходится. Не страдает — это уже хорошо, это уже результат. Впереди много работы именно по вопросу границы, разрешению всех этих спорных моментов, но их нужно решать за столом переговоров", - указал Зась.

Генсек ОДКБ также проинформировал, что после майского обращения Армении организация провела консультации по ситуации в приграничных районах страны. "Такие консультации были проведены на уровне министров обороны, секретарей совбезов, и я контактировал и с министром иностранных дел Армении, и с министром обороны. Обсуждали эту ситуацию. Кроме того, у нас состоялось уже общее обсуждение этой ситуации в ходе проведения Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе", - уточнил он.