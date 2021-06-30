Азербайджанский мугам прозвучит на Чеховском фестивале в Москве

XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова привез на гастроли в Москву Ансамбль народного артиста Азербайджана Алима Гасымова из Баку, который познакомит российских зрителей с искусством мугама.

Музыкальную композицию "Мир воздвигнут на любви" на стихи древних персидских поэтов можно будет услышать на сцене Московского международного Дома музыки 3 и 4 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

"Мугам — это традиционная духовная музыка Азербайджана, написанная на ортодоксальные стихи XVII века, воспевающие божественную всеобъемлющую любовь. На русском языке эти тексты можно прочесть в переводах Риммы Казаковой и Евгения Евтушенко", - рассказала представитель пресс-службы фестиваля.

Сам Алим Гасымов сообщил, что объехал с гастролями почти весь мир. "Мугам — это момент, мгновение, миг, - пояснил артист. — Это музыка счастья, которой мы хотим поделиться с московским зрителем".