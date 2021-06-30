Отложено заседание Милли Меджлиса
Очередное заседание Милли Меджлиса, запланированное на 6 июля, отложено, сообщает haqqin.az.
Согласно информации, депутаты уже проинформированы об этом.
Очередное заседание Милли Меджлиса, запланированное на 6 июля, отложено, сообщает haqqin.az.
Согласно информации, депутаты уже проинформированы об этом.
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