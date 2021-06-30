До конца года Шуша будет обеспечена центральным отоплением и горячей водой

На заседании были обсуждены принятые в течение недели меры по восстановлению и реконструкции энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана. Также обсуждались планируемые мероприятия по энергоснабжению территорий, важные вопросы, требующие решения, кроме того, была заслушана информация, предоставленная представителями соответствующих ведомств по энергетической инфраструктуре, передающим и распределительным сетям, подстанциям, работам по теплоснабжению и дальнейшим шагам. Рассмотрены меры, принятые по реализации решений, вынесенных на предыдущих заседаниях Рабочей группы.

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает haqqin.az.

Была подчеркнута важность соблюдения правил техники безопасности, в частности противопожарной безопасности, при проведении полевых работ, связанных с восстановлением энергетической инфраструктуры на освобожденных землях.

Также был обсужден вопрос выполнения задач, вытекающих из распоряжения президента Азербайджана «О мерах по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных от оккупации территориях АР» за № 2620 от третьего мая 2021 года. Участники заседания ознакомились с презентацией японской компании TEPSCO в связи с разработкой соответствующей концепции и генерального плана по созданию зоны «зеленой энергии».

Была предоставлена информация о выполненных работах по строительству котельных для обеспечения отопления и снабжения горячей водой определенных объектов в городе Шуша в следующем отопительном сезоне и предстоящих задачах.

Также участники заседания были проинформированы о строительстве гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз в Джебраильском районе, о работах по заполнению водой гидроузла «Гыз Галасы».

На заседании обсуждались предложения местных, а также британских и израильских компаний по энергетической безопасности на освобожденных от оккупации территориях, организация координации в связи со строительством линий коммуникаций на участках, где проходят автодороги, и другие подобные вопросы.

Отметим, что Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.