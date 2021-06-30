СOVİD-сертификаты: в Европе начался авиакошмар наш обзор
Как сообщал haqqin.az, в странах Евросоюза начали действовать так называемые Covid-сертификаты, пропуска, позволяющие вакцинированным или переболевшим коронавирусом, перемещаться по 27 странам ЕС.
Итальянская газета Corriere della Sera уже пишет о хаосе и очередях в аэропортах Европы. Невероятно, но время отлета продлевается вплоть до пятикратного. Уже протестуют авиаперевозчики и руководители аэропортов.
Газета приводит первые наблюдения происходящего на авиалиниях, согласно которым видно, что в разных странах существуют разные процедуры, безо всякой координации между ними. Как сообщает издание, нынешние пассажиры в странах ЕС проводят до отлета в аэропортах в среднем на полтора часа больше, чем раньше.
Крупнейшая итальянская газета приводит разные примеры проблем, с которыми сталкиваются авиапассажиры: результаты негативных тестов на коронавирус бывают непризнанными, а одновременно требуются не только у некоторых особ. В одних странах бланки с личными данными нужно заполнить в онлайн-режиме, в других — на бумаге. Иногда в аэропортах не хватает устройств, считывающих цифровые коды.
«Существует риск, что лето станет в Европе бегом с препятствиями и пройдет под знаком многочасовых очередей к стойке оформления, так как с путешествующих требуют выполнения разных условий», - отмечает газета.
Она информирует, что международные организации, осуществляющие авиалинии и аэропорты критикуют то, что среди 27 стран-членов ЕС существует как минимум 10 разных способов проверки того самого цифрового сертификата Covid-19.
Это, как аргументирует в своей статье издание, не только не поможет оживлению туристического сезона, но грозит тем, что сотни тысяч людей застрянут в аэропортах.
Как отмечает Corriere della Sera, уже видны отчетливые последствия внедрения в жизнь такого евросоюзовского пропуска. Оформление на рейс удлинилось в пять раз, и сейчас каждый пассажир проводит в этой процедуре около 12 минут.
Цитируемый в статье Уильям Уолш, генеральный директор Международной организации авиаперевозчиков (IATA), сообщил:
«Когда движение вернется к уровню 75 процентов от того, что было до пандемии в 2019 году, время пересечения от дверей терминала до входа в самолет может достичь шести часов из-за санитарного контроля во время оформления или на проверки документов на границе».
Потому группа организаций, действующих в гражданской авиации Европы, направила письмо руководителям государств ЕС, в котором выражает сожаление из-за отсутствия координации действий и контроля. В письме содержится предостережение, что риск еще большего хаоса в аэропортах в ближайшие недели реален. Нужно сделать все, чтобы пассажиры не потеряли терпение, констатирует Corriere della Sera. Ее цитирует польское информационное агентство PAP.
Хаос и очереди — это не только моральная часть авиасообщения. Задержки с посадкой пассажиров серьезно мешают графику полетов, увеличивают нагрузку на персонал аэропортов, а значит угрожают безопасности авиаперевозок. С этим, как известно, шутить непозволительно.