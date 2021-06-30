Отдел международной информации 12:48

Как сообщал haqqin.az, в странах Евросоюза начали действовать так называемые Covid-сертификаты, пропуска, позволяющие вакцинированным или переболевшим коронавирусом, перемещаться по 27 странам ЕС. Итальянская газета Corriere della Sera уже пишет о хаосе и очередях в аэропортах Европы. Невероятно, но время отлета продлевается вплоть до пятикратного. Уже протестуют авиаперевозчики и руководители аэропортов. Газета приводит первые наблюдения происходящего на авиалиниях, согласно которым видно, что в разных странах существуют разные процедуры, безо всякой координации между ними. Как сообщает издание, нынешние пассажиры в странах ЕС проводят до отлета в аэропортах в среднем на полтора часа больше, чем раньше.

Крупнейшая итальянская газета приводит разные примеры проблем, с которыми сталкиваются авиапассажиры: результаты негативных тестов на коронавирус бывают непризнанными, а одновременно требуются не только у некоторых особ. В одних странах бланки с личными данными нужно заполнить в онлайн-режиме, в других — на бумаге. Иногда в аэропортах не хватает устройств, считывающих цифровые коды. «Существует риск, что лето станет в Европе бегом с препятствиями и пройдет под знаком многочасовых очередей к стойке оформления, так как с путешествующих требуют выполнения разных условий», - отмечает газета. Она информирует, что международные организации, осуществляющие авиалинии и аэропорты критикуют то, что среди 27 стран-членов ЕС существует как минимум 10 разных способов проверки того самого цифрового сертификата Covid-19. Это, как аргументирует в своей статье издание, не только не поможет оживлению туристического сезона, но грозит тем, что сотни тысяч людей застрянут в аэропортах. Как отмечает Corriere della Sera, уже видны отчетливые последствия внедрения в жизнь такого евросоюзовского пропуска. Оформление на рейс удлинилось в пять раз, и сейчас каждый пассажир проводит в этой процедуре около 12 минут.