В России новый рекорд по смертям от коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 439, что стало максимумом с 15 января. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе РФ по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%. В общей сложности в стране заразились 5 585 799 человек.

Смертность пациентов с COVID-19 в РФ вновь обновила максимум, составив 697 случаев за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 137 262 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 17 899. Всего выздоровели 5 053 417 человек.