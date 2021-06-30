Турецкая полиция подозревает брата Ровшана Ленкоранского в организации убийства Лоту Гули

В ходе спецоперации, проведенной одновременно в четырёх провинциях Турции, задержаны люди, близкие к брату известного криминального авторитета Ровшана Ленкоранского – Намика Джаниева.

Как сообщили накануне турецкие СМИ, полиция Турции произвела аресты по делу убийства гражданина Азербайджана, известного лидера криминальной группировки Надира Салифова, более известного в мире под псевдонимом Лоту Гули.

Полиция представила журналистам видеокадры побега подозреваемых из отеля сразу после убийства Надира Салифова. Как сообщают турецкие СМИ, начата спецоперация по задержанию Намика Джаниева.

Турецкие издания напоминают, что Лоту Гули считали заказчиком убийства Ровшана Ленкоранского в Стамбуле в августе 2016 года.

Сам Лоту Гули был убит 20 августа прошлого года в одном из отелей Антальи. Убийцей оказался Хаган Зейналов по прозвищу Хан Ахмедлинский, который входил в ближайшее окружение вора в законе. Хаган Зейналов был задержан при попытке скрыться с места преступления.

Сразу после громкого преступления появилась версия, что за устранением криминального короля стоит клан другого азербайджанского "законника" - Ровшана Ленкоранского, который был убит в 2016 году. А мотивом убийства была месть.