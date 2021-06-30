Ильхам Алиев написал Байдену о новой геополитической реальности на Кавказе

Как сообщает АзерТАдж, в письме отмечается, что в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки выражено удовлетворение динамикой развития отношений, носящих характер стратегического партнерства, двусторонних связей в ряде сфер.

«Крупномасштабные энергетические проекты, укрепление международного мира и безопасности, борьба с терроризмом, наше тесное сотрудничество в рамках решительной миссии НАТО в Афганистане являются важными направлениями, характеризующими азербайджано-американские отношения. Мы высоко ценим поддержку, оказываемую Соединенными Штатами в диверсификации маршрутов энергоснабжения, в частности в успешном завершении Южного газового коридора», - говорится в письме.

Подчеркнув, что в прошлом году в результате 44-дневной Отечественной войны была прекращена оккупация Арменией международно признанных территорий Азербайджана, восстановлена территориальная целостность нашей страны, обеспечено выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, глава государства в письме подчеркнул, что завершение конфликта создало новую геополитическую реальность в регионе, сформировало благоприятную основу для устойчивого мира, экономического возрождения и регионального сотрудничества.

«Считаю, что США в соответствии с сложившимися реалиями могут внести существенный вклад в установление устойчивого мира и создание атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся восстановительные работы. Мы хотели бы видеть в этом процессе в качестве партнеров и американские компании», - отметил президент Азербайджана.

В письме выражена уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами будут и впредь развиваться и укрепляться совместными усилиями в соответствии с интересами наших народов.