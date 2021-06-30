Отдел международной информации 13:29

Все, что связано с вакцинами против коронавируса в мире, часто привлекает внимание общественности и медиа. Вот новый поворот в той же теме. Израиль, где достигнуты фантастические результаты в вакцинации населения, готов отправить в мусор более миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech. Пока что они хранятся на складах в Израиле. Но срок их действия истекает вскоре, в конце июля. Их могут отправить на свалку из-за того, что попытки заключить сделку по обмену на «свежие» с Великобританией потерпели неудачу. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как передает источник, Израиль предложил это огромное количество доз Великобритании в обмен на такое же количество вакцин, которое Великобритания должна получить от Pfizer в сентябре. Органы здравоохранения здесь спешат вакцинировать как можно большее число взрослого населения британцев, прежде чем ограничения по ситуации с Covid в Англии будут сняты. Произойти это может в конце июля. В минувший четверг 12-й канал Израиля сообщил, что переговоры об обмене вакцинами между Великобританией и Израилем находятся на продвинутой стадии. Но позже израильские официальные лица заявили, что заключить сделку не удалось из-за технических проблем. «Между Израилем и Соединенным Королевством велись дискуссии о возможности передачи вакцин, но, к сожалению, несмотря на волю обеих сторон, по техническим причинам это не увенчалось успехом», - сказал представитель министерства иностранных дел еврейского государства. Понятно, что Великобритания не планирует обмениваться поставками вакцин с другими странами. Израильский телеканал сообщил, что компания Pfizer отклонила запрос Израиля о продлении срока годности вакцин. Ее представители заявили, что она не может гарантировать того, что дозы будут безопасными и эффективными после 30 июля. План по доставке около 1 миллиона доз Pfizer на оккупированный Западный берег провалился в прошлом месяце после того, как палестинские лидеры заявили, что не могут брать вакцины, близкие к сроку годности. Что, собственно, логично. «Правительство отказывается получать вакцины, срок годности которых истекает», - сказал официальный представитель Палестинской автономии Ибрагим Мельхем. По его словам, власти будут ждать партию вакцин, которые были заказаны непосредственно у Pfizer.

По словам палестинских официальных лиц, около 30 процентов палестинцев на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа получили по крайней мере одну дозу вакцины по сравнению с 65% взрослых израильтян, получивших две дозы. Поскольку распространение более опасного варианта коронавируса Delta возрастает, особенно среди непривитого населения, правительство Израиля поощряет вакцинирование детей в возрасте от 12 до 15 лет. Кампания вакцинации среди молодежи была менее успешной, чем темпы прививок среди взрослых израильтян. Дополнительную обеспокоенность вызывает то, что органы здравоохранения могут быть не в состоянии предложить первые прививки после 9 июля, поскольку еще через три недели будет не хватать доз для второй вакцинации. Всемирная организация здравоохранения посоветовала странам не выбрасывать какие-либо просроченные дозы Covid-19 в ожидании дальнейших исследований, которые дадут ответ, может ли препарат быть действенным в течение длительного времени. Адам Финн, профессор педиатрии в Бристольском университете и член Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), выразил надежду, что вскоре в этом вопросе будет найдено решение. «Мы действительно хотим избежать сценария, при котором административные препятствия ...предотвращают использование вакцин, потому что во всем мире явно наблюдается нехватка этих вакцин, и мы не можем выбрасывать их, когда люди отчаянно нуждаются в их получении», - сказал он BBC в программе Radio 4.