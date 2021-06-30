Напутствие генерала Али Нагиева молодым чекистам

После вручения дипломов молодым офицерам, окончившим академию, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев поприветствовал личный состав и поздравил выпускников, их родителей, профессорско-преподавательский состав Академии с этим знаменательным днем, пожелал молодым офицерам успехов в дальнейшей службе.

В своем выступлении генерал-полковник Али Нагиев выразил уверенность в том, что выпускники учебного заведения, носящего имя великого лидера Гейдара Алиева, достойно продолжат патриотическое и профессиональное наследие великого лидера, мобилизуют полученные знания на укрепление Родины, защиту ее независимости и безопасности, будут неустанно трудиться в этом направлении. Было отмечено, что каждый молодой офицер, который начнет службу в органах безопасности Азербайджана, должен постоянно повышать свой профессиональный уровень, руководствуясь дисциплиной, постоянно работать над собой, чтобы оправдать оказанное ему доверие, быть преданным своему государству, достойно и честно выполнять поставленные перед ним задачи, проявлять решительность и принципиальность для надежного обеспечения государственной безопасности.

Начальник СГБ особо подчеркнул развитие науки и образования как приоритетное направление проводимой главой государства мудрой и дальновидной политической линии и отметил, что в настоящее время в Академии созданы все условия для получения образования на высоком уровне. Это, в свою очередь, в дальнейшем служит обеспечению органов безопасности квалифицированными, профессиональными кадрами и приведению их кадрового потенциала в соответствие с уровнем современных требований.

Было отмечено, что в целом укрепление материально-технического обеспечения СГБ, усиление социальной защиты сотрудников и улучшение условий труда является ярким показателем особого внимания и заботы президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева об этом важном государственном учреждении.

Касаясь освобождения азербайджанских земель от оккупации, находившихся под вражеским гнетом в течение почти 30 лет, глава СГБ отметил, что мужество и отвага, проявленные героическими сыновьями нашей Родины в 44-дневной войне, являются примером для каждого молодого военнослужащего. Особо подчеркнув вклад сотрудников Службы государственной безопасности в хронику Победы, вписанную золотыми буквами в военную историю, генерал-полковник Али Нагиев сообщил, что за героизм, проявленный в Отечественной войне, многие сотрудники СГБ были награждены почетными званиями, орденами и медалями.

Глава СГБ отметил, что на фоне новых реалий, созданных Отечественной войной в регионе, радикальные круги в Армении, потерпевшей тяжелое поражение, армянская диаспора в ведущих странах мира и силы, находящиеся под их непосредственным покровительством, стремятся усилить разведывательно-подрывную деятельность против Азербайджана, пропагандируют реваншистские идеи. Эти факторы обуславливают более высокую настойчивость, гибкость и оперативность в борьбе с угрозами, направленными на безопасность нашего государства.

Выразив уверенность в том, что личный состав СГБ решительно воспрепятствует осуществлению коварных намерений и планов против существующих в республике стабильности, мира, национальных интересов и интересов нашей страны, неустанно трудится для надежного обеспечения безопасности, начальник службы отметил, что с мобилизацией всех сил и средств приказы и указания Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева будут и впредь своевременно и достойно исполняться сотрудниками СГБ.

Затем мероприятие продолжилось выступлениями начальника Академии и курсанта, окончившего это учебное заведение с отличием.

Затем родители выпускников выразили благодарность главе государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиевой за всесторонние условия, созданные в Академии, внимание и заботу о курсантах, выразили гордость за то, что их дети стали защитниками безопасности Родины.

Торжественная церемония завершилась фотографированием перед памятником великого лидера Гейдара Алиева, воздвигнутым перед музеем «Шохрат» Академии.