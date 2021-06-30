Евросоюз выделяет Армении полтора миллиарда евро

Европейский союз выделит Армении 1,5 млрд евро в ближайшие пять лет на реализацию ряда программ, в том числе и в Сюникской области. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Армении.

Отмечается, что 2 июля в Брюсселе был представлен соответствующий документ, в котором указаны все инициативы, которые ЕС намерен реализовать в странах-участницах программы "Восточное партнерство".

"Армении будет предоставлено более 1,5 млрд евро на реализацию пяти ключевых программ, включая развитие Сюникской области", – говорится в сообщении.

В частности, средства будут направлены на поддержку 30 тыс. малых и средних предприятий, на содействие социально-экономическому развитию и развитию коммуникаций, строительство трассы "Север-Юг", инвестиции в сферы информационных технологий, повышение устойчивости южных регионов Армении.