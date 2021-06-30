Двухдневный круглый стол, созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном впервые еще в апреле, начался в четверг после новых данных о том, что испытания в период с 1966 по 1996 годы вызвали скрытое загрязнение атмосферы и почвы.

Тема запрета ядерных испытаний в мире всегда остро воспринимается политиками и вызывает обеспокоенность общественности. Французское правительство, тем не менее, в пятницу публично отрицало какое-либо сокрытие уровня радиации в Тихом океане после ядерных испытаний в этом регионе. Это произошло в Париже во время дискуссии о пагубном наследии взрывов атомных зарядов, о чем сообщило агентство AFP.

«Не было никакого государственного прикрытия», - заявила агентству AFP младший министр обороны Женевьева Дарье в кратком комментарии, данном ею в кулуарах мероприятия, в котором она исключила какие-либо официальные извинения со стороны Франции.

Доклад, опубликованный в марте текущего года на сайте онлайн-расследований Disclose вызвал волну возмущения, когда было обнародовано, что его расследователи проанализировали около 2000 страниц французских военных документов, рассекреченных в 2013 году, о почти 200 испытаниях, проведенных ранее во Французской Полинезии.

Используя статистическое моделирование и помощь ученых и специалистов, эксперты сайта пришли к выводу, что «французские власти скрывали истинное влияние ядерных испытаний на здоровье полинезийцев более 50 лет».

Обсуждение за круглым столом, на котором президент Эммануэль Макрон присутствовал в четверг, но не давал каких-либо публичных комментариев, вызвало неоднозначную реакцию полинезийских политиков. Депутат Моэтаи Бразерсон, сторонник независимости, который заседает в национальном парламенте, представляющем архипелаг, отказался присутствовать, если Франция не извинится.

Его партия, Tavini Huiraatira, объявила, что 2 июля организует конкурирующее мероприятие на Таити. Эдуард Фрич, глава региона, включающего в себя более 100 островов, приветствовал инициативу, несмотря на его предыдущие весьма критические комментарии по поводу «презрения и высокомерия» со стороны Франции.

«Мы чувствовали, что у президента республики было реальное желание перевернуть эту болезненную страницу для всех нас с помощью ресурсов, которые необходимо будет вложить в будущее, чтобы полинезийцы могли восстановить веру во Францию, которую мы всегда имели», - сказал президент Французской Полинезии Эдуард Фрич.

«Это сильный сигнал, который он послал», - добавил Фрич, комментируя обещание Макрона на конференции, что он поедет на Таити 25 июля.

На архипелаге остро стоит и вопрос компенсации местным жителям, пострадавшим в результате ядерных испытаний, которые там проводила Франция. До сих пор только 63 полинезийских гражданских лица, не считая солдат и подрядчиков, получили компенсацию за облучение от ядерных испытаний, согласно данным сайта Disclose.

На веб-сайте говорится, что в подсчетах использованы данные для переоценки уровня радиоактивного загрязнения на островах Гамбье, Турейя и Таити после шести ядерных испытаний, которые считаются самыми опасными в истории французских испытаний в Тихом океане.

В материалах расследования утверждается, что выводы его экспертов разительно отличаются от выводов Французской комиссии по альтернативным источникам энергии и атомной энергии (CEA), цифры которой служили ориентиром для компенсации жертвам испытаний.