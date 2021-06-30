Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий Стратегию национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В новом указе перечислены основные стратегические приоритеты России. Среди них: сбережение народа России, защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также экологическая безопасность и рациональное природопользование.

Также подчеркивается возрастание важности обороны страны. Среди основных задач ставится в приоритет защита национальных интересов российских граждан как в России, так и за ее пределами.

«Усилению военных опасностей и военных угроз Российской Федерации способствует попытки силового давления на Россию, ее союзников и партнеров, наращивание военной инфраструктуры Организации Североатлантического договора вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, отработка применения против Российской Федерации крупных военных формирований и ядерного оружия», — говорится в указе.

Предыдущий указ о Стратегии национальной безопасности был принят в 2015 году и теряет свою силу.