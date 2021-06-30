- Вы инициатор многочисленных проектов и начинаний и к тому же любящая мама. Где Вы черпаете энергию для стольких дел?

- Я убеждена, что от безделья мы устаем больше, чем от активной и полезной работы. Чем больше творишь добра, тем больше сил черпаешь от тех, кому помогло твое слово или дело. Люди своим позитивным настроем дают тебе эмоциональную и физическую силу продолжать движение и быть еще щедрее в своих поступках. В каждом человеке я вижу частицу любви, добра. И это меня саму безумно заряжает.

- Как говорится в народе, один в поле не воин. Тяжело ли находить единомышленников и соратников?

- Мне кажется, если ты на верном пути, если творишь добро и делаешь все от души, то противников нет, все – твои единомышленники. А если кто-то с тобой не согласен, то надо услышать его и понять, и тогда ты, возможно, увидишь, что сам делаешь неверно.

- Вы рисуете и пишете стихи. Что вдохновляет Вас на творчество?

- Жизнь, люди, эмоции – все это вдохновляет. Мне иногда кажется, что стихи идут откуда-то свыше, я слышу эти строки. Могу за несколько минут написать стихотворение, иногда даже во сне, потом приходят новые рифмы... Способность к творчеству – большой подарок Всевышнего нам, своим детям, она заложена в нас. Возможно, мы доживем до тех счастливых времен, когда благодаря высоким технологиям у людей появится больше времени для творчества, а умение создавать прекрасные картины, великолепные стихи, тонкую музыку станет самым значимым из человеческих умений. Я вообще считаю, что и растить детей, и вкусно готовить, работать с душой, жить и ценить прекрасное – все это творчество. Я бы так сказала: творчество – это все то, что идет от души и доставляет нам радость!

- Вы публичная личность и многим служите примером для подражания. А кто служит примером Вам?

- Для каждого человека главные люди в жизни – его родители. Семья. Я не исключение. Работоспособности и мудрости я училась у своего любимого дедушки Гейдара. Он навсегда для меня главный советчик и надежный ориентир. Я и сейчас часто мысленно советуюсь с ним и пытаюсь понять, что он мне сказал бы, как поддержал бы, от чего бы предостерег... И, конечно, огромное влияние на меня оказали папа и мама. Любовь к искусству, к творчеству – это от мамы.

- Расскажите, пожалуйста, как возникла идея создания Общественного объединения IDEA и какова его миссия.

- Я очень люблю природу, для меня очень важно жить в гармонии с ней. Хотелось бы, чтобы люди больше дорожили этим богатством, чувствовали тот позитив, который идет от постоянного общения с природой. Вот почему мы решили привлечь внимание молодежи к проблемам экологии. Наша организация IDEA с 2011 года много делает для того, чтобы люди понимали, что реально ценно. Ведь чтобы вырастить дерево, нужно 20–30 лет, а срубить его можно за несколько минут.

- В рамках проекта «Городская экология» построены домики для кошек, птиц, белок, и это не может не радовать. Но как, по-Вашему, научить людей быть милосердными к братьям нашим меньшим?

- Милосердие есть в каждом из нас, оно у нас в крови. Милосердию невозможно научить. Просто необходимо дать человеку возможность раскрыть свои лучшие качества, и он проявит их. Стремление к добру, к прекрасному у всех нас с детства. Я в это верю.

- Считаете ли Вы оправданными жесткие меры наказания за жестокость по отношению к животным?

- Я не сторонница жестоких наказаний. Жестокость нельзя победить жестокостью. Я стараюсь никого не судить. Думаю, лучше воспитывать в каждом человеке самые добрые, самые лучшие качества. Только любовью и добротой подавать пример.

- Сегодняшнее состояние экологии Земли – результат не только безответственного отношения к ней, но и невежества. Как Вы считаете, как нужно просвещать людей в нашей стране об их роли в деле спасения экосистемы планеты?

- Часто люди невнимательны к природе. Своим отношением разрушают Землю даже в повседневной, бытовой жизни. Плохо закрытый кран, не выключенный вовремя свет, выброшенный в море мусор – все это губит природу. Я думаю, что просвещать и воспитывать можно только личным примером. Помню, когда мы убирали пляж, то реально испытывали блаженство, просто физически ощущали, насколько здорово то, что мы делаем. Я чувствовала, что сливаюсь с природой и делаю нечто очень и очень важное! Думаю, надо помочь людям увидеть истинный путь спасения природы, но начинать надо с себя.

- При Вашем участии 17 июня состоялась церемония выпуска в воду мальков осетровых пород, выращенных в Нефтчале, на Хыллинском заводе по разведению осетровых. Это еще одна инициатива IDEA по восстановлению экосистемы и биоресурсов Каспия. Но, как Вы наверняка знаете, во всем мире одной из главных проблем в этой сфере остается браконьерство. Как с ним бороться?

- Я против карательных и жестоких мер. Мне кажется, более эффективным было бы привлечь этих рыбаков – а ведь браконьеры – это те же рыбаки, которые из поколения в поколение зарабатывали на жизнь тяжелым трудом в море, – к защите каспийской экосистемы. Это люди, прекрасно знающие море и его природу. Думаю, было бы верно использовать их умения и навыки на благо обществу. Необходимо бороться с варварским вылавливанием рыбы. Человечество уже уничтожило 90% мировых запасов крупной промысловой рыбы. Без рыболовства нельзя никак, но его надо вести цивилизованными методами. Что касается Каспия, необходимо работать над увеличением популяции осетра. Мы выпускаем мальков, боремся за спасение осетра как вида. Но большей проблемой остается даже не браконьерство, а загрязнение наших вод. Вот эта проблема гораздо серьезнее и требует решения.

- Помимо проекта «Большая пятерка Кавказа», IDEA реализовала проект «Реинтродукция зубров», вымерших в Азербайджане сто лет назад. Есть ли сведения о результатах?

- Пока говорить о реинтродукции слишком рано. Это нелегкая и долгая работа. В Сочи наши российские коллеги осуществляют первый проект, который должен увеличить популяцию кавказского леопарда – это самый сложный для возрождения вид животного. Что касается зубров, я верю и надеюсь, что наш проект будет успешным и этот уникальный древний вид сможет существовать у нас. Сейчас мы радуемся тому, что в Азербайджане количество леопардов увеличивается, что восстановлена популяция джейранов – самых красивых, изящных животных, – и мы можем любоваться ими.

- Планируется ли еще создание таких экопарков, как в поселке Зиря?

- Это замечательный проект. Экопарк был создан в 2015 году на месте мусорной свалки. Сейчас это настоящий город для творческих людей, где они могут раскрыть себя и найти занятие по душе. Бассейны, гимнастические центры, дом орхидей, места для пикников... Всего сразу и не перечислишь! Думаю, этот позитивный опыт следует развивать.

- Поделитесь планами на будущее в сфере экологии.

- Часто так бывает, что и не успеваешь что-то спланировать, а планы сами тебя находят. Так что пока мой самый главный план – проснуться утром и радоваться новому дню. Еще мы очень хотим начать кампанию за здоровый образ жизни. Здоровье – это то единственное, чем нельзя поделиться, о нем надо заботиться и сохранять. Когда мы здоровы, вдохновение и работа сами к нам приходят!