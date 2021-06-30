Баку превращается в город для велосипедистов фото
В соответствии с глобальными вызовами в Баку в последние годы происходят серьезные изменения, связанные с развитием городского транспорта и мобильности. На этом фоне наблюдается выход не передний план экологически чистых и активных видов транспорта. В этом смысле необходимо подчеркнуть меры, предпринимаемые в связи со строительством сети велосипедных дорожек в городе Баку.
Опыт развитых городов показывает, что эффективность городской мобильности измеряется ее пешеходной ориентированностью и доступностью. В том числе развитие велосипеда как вида транспорта еще больше повышает эту эффективность. Таким образом, велосипедный транспорт не только способствует здоровому образу жизни, но и влияет на улучшение экологического состояния города.
В последнее время в Баку также осуществляются меры по стимулированию велосипедного транспорта, созданию связанной с ним инфраструктуры. Как регулярно сообщает Бакинское транспортное агентство, стратегия по развитию велосипедного транспорта разрабатывается и реализуется. Согласно стратегии, строительство велосипедной инфраструктуры будет охватывать центр города и прилегающие районы, что в будущем сформирует сеть велосипедных дорожек.
В целом велосипедную инфраструктуру предполагается строить в двух направлениях - с учетом безопасности на территориях, где позволяет дорожная инфраструктура, и с меньшими затратами времени через соответствующие разметочные и горизонтальные линии разметки; а на других территориях - путем проведения строительно-монтажных работ. Велосипедная дорожка протяженностью 7,5 км, охватывающая в основном центральную часть города, требует именно строительно-монтажных работ. Проект согласован с соответствующими структурами и будет реализован.
На территориях, где позволяет инфраструктура, уже реализована первая фаза велосипедной сети, предусмотренная стратегией. Речь идет о велодорожке, соединяющей между собой кардиологический санаторий «Бильгя» и другие лечебно-оздоровительные центры. Понятно, что работы должны начинаться именно с этих территорий, учитывая, что в летний сезон все больше жителей города посещают эти места.
Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, как наклонность Бакинской кольцевой дороги, так и существующая инфраструктура позволяют проложить на этой территории велосипедную дорожку. 2-километровая велосипедная дорожка организована в 2 направлениях шириной 2,5 м и имеет буферную зону шириной 70 см для обеспечения безопасного движения. В то же время для повышения внимания и видимости в буферной зоне установлены резиновые столбы со светоотражающим эффектом. С учетом того, что на территории, охваченной дорогой, постоянно проживает около 10 тысяч человек, а в весенне-летние месяцы она привлекает большое количество посетителей, разработанный проект также имеет особое значение с точки зрения развития туристического сектора. На следующих этапах планируется организовать велосипедную дорожку до поселков Бузовна и Пиршаги, что позволит увеличить долю велосипедного транспорта в междугородном сообщении.
Учитывая экологические преимущества велосипедного транспорта, Бакинское транспортное агентство тесно сотрудничает с Международным общественным объединением диалога во имя защиты окружающей среды IDEA. В рамках этого сотрудничества реализован ряд важных социально значимых проектов, таких как обеспечение пешеходной доступности в Баку. Эти меры, соответствующие социальной политике, проводимой государством, также ценятся как инновации для города.
Отметим, что в Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы нашел свое отражение вопрос о создании велосипедных полос и стоянок. Вопрос строительства велосипедной сети, превращения велосипеда в повседневный вид транспорта был обозначен и в Генеральном плане города Баку. Так, длина велосипедной дорожной сети к 2027 году составит 63,5 км, а к 2040 году - 251,2 км.