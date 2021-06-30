В соответствии с глобальными вызовами в Баку в последние годы происходят серьезные изменения, связанные с развитием городского транспорта и мобильности. На этом фоне наблюдается выход не передний план экологически чистых и активных видов транспорта. В этом смысле необходимо подчеркнуть меры, предпринимаемые в связи со строительством сети велосипедных дорожек в городе Баку.

Опыт развитых городов показывает, что эффективность городской мобильности измеряется ее пешеходной ориентированностью и доступностью. В том числе развитие велосипеда как вида транспорта еще больше повышает эту эффективность. Таким образом, велосипедный транспорт не только способствует здоровому образу жизни, но и влияет на улучшение экологического состояния города.

В последнее время в Баку также осуществляются меры по стимулированию велосипедного транспорта, созданию связанной с ним инфраструктуры. Как регулярно сообщает Бакинское транспортное агентство, стратегия по развитию велосипедного транспорта разрабатывается и реализуется. Согласно стратегии, строительство велосипедной инфраструктуры будет охватывать центр города и прилегающие районы, что в будущем сформирует сеть велосипедных дорожек.

В целом велосипедную инфраструктуру предполагается строить в двух направлениях - с учетом безопасности на территориях, где позволяет дорожная инфраструктура, и с меньшими затратами времени через соответствующие разметочные и горизонтальные линии разметки; а на других территориях - путем проведения строительно-монтажных работ. Велосипедная дорожка протяженностью 7,5 км, охватывающая в основном центральную часть города, требует именно строительно-монтажных работ. Проект согласован с соответствующими структурами и будет реализован.