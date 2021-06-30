По сообщениям государственных СМИ, в субботу Иран отверг обвинения США в том, что Тегеран поддерживает нападения на американские войска в Ираке и Сирии, и осудил авиаудары США по тамошним боевикам, поддерживаемым Ираном.

Напряженные отношения США и Ирана, находящегося под международными санкциями из-за ядерной программы, все еще далеки от нормальных.

Во вторник, о чем писал haqqin.az, Соединенные Штаты сообщили Совету Безопасности ООН, что они нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии и Ираке, чтобы удержать боевиков и Тегеран от проведения или поддержки дальнейших атак на персонал или объекты США.

Но посланник Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи заявил:

«Любые претензии, приписываемые Ирану ...любое нападение, совершенное против американского персонала или объектов в Ираке, на самом деле неверно и лишено минимальных требований аутентичности и надежности», - говорится в сообщении официального информационного агентства IRNA.

В соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, должен быть немедленно проинформирован о любых действиях, которые государства предпринимают в порядке самообороны от вооруженного нападения. Вашингтон сообщил Организации Объединенных Наций, что авиаудары были нанесены по объектам, используемым ополченцами, виновными в эскалации серии ударов с помощью беспилотников и ракет против американских войск в Ираке.

Но Раванчи сказал: «Аргумент США о том, что такие атаки были проведены для сдерживания... Ирана и так называемых поддерживаемых Ираном групп ополченцев, от проведения или поддержки дальнейших атак... не имеет фактических или юридических оснований, поскольку он основан на простой фабрикации, а также говорит о произвольном толковании статьи 51».

«Нападения со стороны США совершаются с вопиющим нарушением международного права», - утверждает Раванчи в письме, цитируемом IRNA.

Об этом сообщил в субботу корреспондент агентства Reuters из Дубая.