Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, южный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 22-26, днем - 32-37 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 752 до 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов.

Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 35-40, местами - до 42 градусов, в горах ночью - 15-20, днем - 23-28 градусов тепла.