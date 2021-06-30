Последний этап совместных азербайджано-турецких тактических учений «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021» с боевой стрельбой, которые проводились в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, состоялся с участием высокопоставленных наблюдателей из обеих стран.

Как сообщает минобороны Азербайджана, высокопоставленные гости были проинформированы на макете местности о проводимых учениях. Затем, ознакомившись с задействованным в учениях личным составом и военной техникой, они наблюдали за практическим выполнением задач.

Участвующие в учениях подразделения армий Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные перед ними задачи.

После завершения учений гости встретились с личным составом. Отличившимся военнослужащим были вручены награды и было сделано фото на память.