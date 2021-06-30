В Азербайджане, по данным на 3 июля, за сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 42 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день погибших от коронавируса не зарегистрировано.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 336 318 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 330 380 человек благополучно прошли лечение, 4977 пациентов клиник скончались.

Лечение 961 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 778 419 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 428 - за минувшие сутки.