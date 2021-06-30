Четвертьфинал Евро-2020 в Баку: Дания против Чехии

Сегодня в 20:00 в Баку начнется четвертьфинальный матч футбольного чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Чехии и Дании.

Сборная Дании смогла занять 2-е место в группе «B», несмотря на два поражения в первых матчах. Команда проводила игры предварительной стадии в родном Копенгагене и после проигрыша от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2) разгромила Россию (4:1) и вышла в плей-офф. В 1/8 финала Дания прошлась по сборной Уэльса (4:0) и является фаворитом сегодняшней встречи.

Это будет последний матч Евро-2020, который состоится в Баку. Ранее Бакинский Олимпийский стадион принял игры группы «А» Швейцария – Уэльс (1:1), Уэльс – Турция (2:0) и Турция – Швейцария (1:3).

Судить встречу будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

Чехия выступала в группе «D», где заняла 3-е место. Подопечные Ярослава Шилгавы начали с победы в Глазго над Шотландией (2:0), затем там же сыграли вничью с Хорватией (1:1), а в последнем туре уступили в Лондоне Англии (0:1). Наконец, в 1/8 финала Чехия неожиданно переиграла Нидерланды – 2:0.

Победитель матча Чехия – Дания сыграет с сильнейшим в противостоянии Англии и Украины. Эта игра пройдет сегодня в Риме и начнется в 23:00 по бакинскому времени.