В Черном море с 28 июня проходят международные военные учения Sea Breeze, в которых принимают участие Военно-морские и сухопутные силы Украины и стран НАТО. Они будут длиться до 10 июля, задействовав 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецназа и дайвинга. Скоординированные операции в соответствие со стандартами НАТО будут отрабатывать военные 32 стран, включая США. Сообщается, что основной акцент делается на противовоздушной обороне, обнаружении субмарин и проведении противодесантных операций.

После утраты в результате аннексии Крыма значительной части инфраструктуры и плавсостава Черноморского флота Украины, перед Киевом встала задача воссоздания, а по сути – пересоздания собственных Военно-морских сил. Сейчас в них насчитывается около полусотни кораблей, катеров и вспомогательных судов, в большинстве своем сильно устаревших, часть вообще не выходит в море. Результатом переосмысления ситуации стало появление украинской «Стратегии ВМС-2035», которая предполагает создание в ближайшие несколько лет так называемого «москитного флота»: маневренных групп из небольших скоростных и хорошо вооруженных катеров и корветов британского, турецкого и американского производства.

Учения Sea Breeze проводятся регулярно с 1997 года, и в этом смысле ничем особенно новым не являются. Нова военно-политическая обстановка. С приходом в Белый дом Джо Байдена заметно обострились и без того непростые отношения России с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом. Инцидент с британским эсминцем Defender, который 23 июня прошел через территориальные воды Украины в районе крымского мыса Фиолент по пути из Одессы в Батуми, вызвал огромное недовольство России, которая считает эти воды своими. 24 июня российские истребители пролетали в опасной близости к фрегату голландских ВМС Evertsen. Сейчас, по сообщению украинской разведки, для наблюдения за международными учениями почти весь корабельный состав Черноморского флота Российской Федерации выведен в море.

Заключены соответствующие соглашения. 7 октября прошлого года между Украиной и Великобританией подписан Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах, в соответствии с которым Киев получит кредит в 1,25 миллиардов фунтов стерлингов на десять лет для оснащения украинского флота современными ракетными катерами и на строительство новых военно-морских баз. 16 октября Украина и Турция подписали в Стамбуле Меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов, ориентировочно с 2025 года может начаться осуществление турецко-украинского проекта по строительству корветов. Госдеп США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров и оборудования к ним на общую сумму в 600 миллионов долларов.

Часть новой техники уже поставлена, часть в производстве, по части проектов ведутся предметные переговоры. Задача не стоит довести уровень украинского военно-морского присутствия в Черном море до уровня российского: наличных сил и средств должно быть достаточно для обороны побережья материковой части страны.

Одновременно ведется оборудование новых военно-морских баз в Одессе, Николаеве, Мариуполе, Бердянске и Очакове, с привлечением американских и британских специалистов.

Все вышеперечисленные факты говорят об одном: Военно-морские силы Украины все больше превращаются в составную часть комплекса коллективной безопасности стран НАТО и их партнеров в черноморском регионе. Степень сотрудничества и взаимной координации действий участников практически исключает авантюрные односторонние акции, которые стали бы неожиданностью для партнеров. Сообщения российских СМИ о том, что Украина якобы может вдруг открыть огонь по российским кораблям в районе Керченского пролива, следует рассматривать исключительно в этом контексте.

Одним из пропагандистских оснований операции по захвату Крыма Россией были рассуждения о том, что, если Крым не станет российским, там будут размещены войска НАТО. Но именно аннексия полуострова привела к тому, что Альянс был вынужден реагировать на агрессивные действия России и усиливать свое присутствие в регионе, но теперь уже в полной мере при участии Украины, до нападения поддерживавшей партнерские отношения с Россией.

Черноморский флот РФ, глубоко морально устаревший, с базы в Крыму осуществляет операции поддержки своим действиям в Северной Африке, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Стоит ли говорить, что его уровень не идет ни в какое сравнение с совокупной мощью стран НАТО в этих регионах, и напоминать, что Босфор и Дарданеллы находятся под полным контролем Турции?