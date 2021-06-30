В 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе начинается четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Чехии и Дании.

У сборной Дании будет достаточно неплохая поддержка. Как минимум три сектора арены заполнены датскими фанатами.

Болельщиков сборной Чехии на стадионе очень мало. Как уже сообщал haqqin.az, за пару дней до матча стало известно, что отменен чартерный рейс Прага – Баку с чешскими фанатами, потому что не набралось достаточного количества желающих лететь в Баку. Всему виной ограничения чешских властей: по прилету из Баку нужно находиться как минимум пять дней в изоляции.