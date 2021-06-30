Болельщики сборной Дании в ходе проходящего в эти минуты на Бакинском Олимпийском стадионе четвертьфинального матча Евро-2020 против Чехии выставили флаг ЛГБТ-сообщества, сообщает haqqin.az.

К ним тут же подошли стюарды и изъяли радужное знамя.

Как уже сообщал haqqin.az, УЕФА попросил своих спонсоров не показывать на матчах Евро-2020 в Баку и Санкт-Петербурге рекламные баннеры с цветами радуги, так как пропаганда гомосексуализма противоречит законодательству Азербайджана и России.