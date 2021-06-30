Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 20:37

Америка «славится» своими природными бедствиями: торнадо, ураганами, наводнениями и землетрясениями. Но ни одно из них не вызывало в последние 30 лет такого количества смертей, как непереносимая жара. Только в 2019 году, по последним доступным данным, в США от жары умерло 505 человек, но, как считают эксперты Центра по контролю и предупреждению заболеваний, эта цифра может быть в десять раз выше. Очередная волна крайне высоких температур опустилась на северо-запад США и канадскую Британскую Колумбию (оттуда и название «Купол жары) в конце минувшей- первой половине этой недели. В городе Портленде, что в штате Орегон. была зафиксирована 40-градусная жара, но рекорды поставили канадские города — в Ванкувере было 44. 4 градуса, а в небольшом городе Литтон с населением 300 человек—49. 6 градусов по Цельсию.

При этом Канада считается второй самой холодной страной в мире. Да и два северо-западных американских штата - не аризонская пустыня, средняя температура летом здесь колеблется в районе 20 градусов. И по этой причине в большом числе домов нет кондиционеров, что в значительной степени и стало главной причиной смертей: за пять дней в штатах Вашингтон и Орегон скончались более ста человек. Пострадали прежде всего пожилые люди в возрасте от 70 лет до 90 лет. Для горожан были открыты так называемые «центры холода», как правило, в помещениях торговых центров и школ, но многие просто не смогли добраться до них — на улице невозможно было находиться даже несколько минут. Дороти Мур, 85-летняя жительница Сиэтла, скончалась в один из самых жарких дней, но когда именно это произошло никто не знает. «Одно из окон дома было открыто, работал телевизор, и я подумала, что все в порядке», - говорит ее соседка Энн Пински, но на всякий случай решила вызвать пожарную бригаду. Старушку нашли сидящей в кресле перед телевизором, но она была уже мертва. Причиной смерти стала гипертермия – в доме Мур не было кондиционера. Но американская пресса полна еще более жутковатых историй. Некоторые пожилые американцы накануне, еще до наступления жары приглашали к себе родственников, а когда те приезжали к ним, они были уже мертвы. Умирали и сезонные рабочие, работавшие на плантациях. Многие из них приехали из стран Центральной Америки и, казалось бы, должны были быть привычными к высоким температурам. Но не таким, какими они оказались на севере Америки. Гватемалец Педро Лукас продолжал работать в поле, потому что на его ферме, в отличие от других, которые временно закрылись, платили больше — 12 долларов в час. «Он говорил нам, дайте мне шанс, мне нужно заплатить долг», - говорят теперь об умершем его друзья. Лукаса нелегально доставили в США так называемые «койоты»-контрабандисты, которые по ночам переправляют всех желающим через границу с Америкой, и эта услуга стоит нескольких тысяч долларов.