Новый вызов человечеству: люди погибают от жары наши заметки
Америка «славится» своими природными бедствиями: торнадо, ураганами, наводнениями и землетрясениями. Но ни одно из них не вызывало в последние 30 лет такого количества смертей, как непереносимая жара. Только в 2019 году, по последним доступным данным, в США от жары умерло 505 человек, но, как считают эксперты Центра по контролю и предупреждению заболеваний, эта цифра может быть в десять раз выше.
Очередная волна крайне высоких температур опустилась на северо-запад США и канадскую Британскую Колумбию (оттуда и название «Купол жары) в конце минувшей- первой половине этой недели. В городе Портленде, что в штате Орегон. была зафиксирована 40-градусная жара, но рекорды поставили канадские города — в Ванкувере было 44. 4 градуса, а в небольшом городе Литтон с населением 300 человек—49. 6 градусов по Цельсию.
При этом Канада считается второй самой холодной страной в мире. Да и два северо-западных американских штата - не аризонская пустыня, средняя температура летом здесь колеблется в районе 20 градусов. И по этой причине в большом числе домов нет кондиционеров, что в значительной степени и стало главной причиной смертей: за пять дней в штатах Вашингтон и Орегон скончались более ста человек. Пострадали прежде всего пожилые люди в возрасте от 70 лет до 90 лет. Для горожан были открыты так называемые «центры холода», как правило, в помещениях торговых центров и школ, но многие просто не смогли добраться до них — на улице невозможно было находиться даже несколько минут.
Дороти Мур, 85-летняя жительница Сиэтла, скончалась в один из самых жарких дней, но когда именно это произошло никто не знает. «Одно из окон дома было открыто, работал телевизор, и я подумала, что все в порядке», - говорит ее соседка Энн Пински, но на всякий случай решила вызвать пожарную бригаду. Старушку нашли сидящей в кресле перед телевизором, но она была уже мертва. Причиной смерти стала гипертермия – в доме Мур не было кондиционера.
Но американская пресса полна еще более жутковатых историй. Некоторые пожилые американцы накануне, еще до наступления жары приглашали к себе родственников, а когда те приезжали к ним, они были уже мертвы.
Умирали и сезонные рабочие, работавшие на плантациях. Многие из них приехали из стран Центральной Америки и, казалось бы, должны были быть привычными к высоким температурам. Но не таким, какими они оказались на севере Америки. Гватемалец Педро Лукас продолжал работать в поле, потому что на его ферме, в отличие от других, которые временно закрылись, платили больше — 12 долларов в час. «Он говорил нам, дайте мне шанс, мне нужно заплатить долг», - говорят теперь об умершем его друзья. Лукаса нелегально доставили в США так называемые «койоты»-контрабандисты, которые по ночам переправляют всех желающим через границу с Америкой, и эта услуга стоит нескольких тысяч долларов.
На бедствие на северо-западе Америки не мог не обратить внимания президент Джо Байден. Он заявил, что главной причиной стало глобальное потепление климата и предсказал, что от новых волн жары лесными пожарами в этом году будут охвачены гигантские лесные территории Калифорнии. «Но если бы это были только пожары, - сказал он. — Сама по себе жара чрезвычайно опасна. Это угроза для жизни детей, которые играют на улице. От высоких температур приходит в негодность дорожное покрытие. Мы должны проявлять особое внимание к тем пожилым людям, которые живут одни, и им в критической ситуации может понадобиться помощь».
Байден считает, что высокая температура может быть причиной обрушения многоэтажного здания кондоминиума во Флориде. Он посетил это место, где расчистка завалов еще продолжается. Число установленных смертей составляет 18 человек, но около 140 считаются пропавшими без вести.
Глобальное потепление климата повысило температуру в США за последнее столетие всего лишь на 0.16 градуса по Цельсию, но эксперты предупреждают, что волны жары будут становиться все более мощными и разрушительными. «Теперь это становится новой нормой, - говорит Джина Маккарти, советница Белого дома по вопросам, связанным с климатом. – Мы должны потуже затянуть наши ремни безопасности, но, откровенно говоря, нам надо начать думать о том, как вообще будет выглядеть наше будущее».