Срочно: Армения отдала Азербайджану карты минных полей Зангилана и Физули

3 июля 2021 года по инициативе Российской Федерации Армения представила азербайджанской стороне карты примерно 92 тыс. противотанковых и противопехотных мин, заложенных в Физулинском и Зангиланском районах в период оккупации, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Выражаем благодарность командующему временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики миротворческого контингента Российской Федерации Рустаму Мурадову за посреднические услуги в осуществлении гуманитарной инициативы по получению минных карт.

Получение минных карт спасет жизни десятков тысяч наших граждан, в том числе и тех, кто занимается разминированием, и ускорит проекты строительства и реконструкции, начатые президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым на освобожденных территориях, а также процесс возвращения вынужденных переселенцев.

В качестве гуманистического шага азербайджанская сторона передала Армении 15 человек, которые по приговору суда были лишены свободы и срок назначенного наказания которых истек», - говорится в сообщении МИД.

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