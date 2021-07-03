Согласно информации, их сопровождал командующий российским миротворческим контингентом, генерал-лейтенант Рустам Мурадов. В обмен армянская сторона передала Баку карты минных полей в освобожденных районах Физули и Зангилане.

Самолет с 15 армянскими военнослужащими, вылетевший из Баку, приземлился на аэродроме "Эребуни" в Ереване. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Самолет с группой армянских военнослужащих вылетел из Азербайджана в Армению. Уже известны имена 12 из 15 армянских военнослужащих, возвращающихся в Армению, пишут армянские СМИ.

Это 12 армянских военнослужащих, которые были взяты в плен в конце ноября 2020 года: Акопян Володя Гагикович, Асатрян Геворг Норайрович, Гаспарян Гор Ваграмович, Енгоян Сисак Гришаевич, Карапетян Юрий Тигранович, Махтесян Эдгар Вачаганович, Минасян Арам Гарникович, Минасян Мкртыч Симонович, Петросян Альберт Камоевич, Погосян Армен Егиазарович, Седракян Ромик Мисакович Сефилян Камо Каренович

Все указанные лица были по приговору суда лишены свободы и срок назначенного им наказания истек.

Согласно информации, их сопровождает командующий российским миротворческим контингентом, генерал-лейтенант Рустам Мурадов. В обмен армянская сторона передала Баку карты минных полей в освобожденных районах Физули и Зангилане.

Предыдущая группа из 15 армянских военнослужащих вернулась в Армению 12 июня. Передача армянских военных произошла на границе между Азербайджаном и Грузией. Тогда азербайджанской стороне были переданы карты минных полей в Агдаме.