Эйнулла Фатуллаев 3 июля 2021, 22:29

Произошло еще одно знаменательное событие в деле окончательного урегулирования армяно-азербайджанского противостояния. Правительство Армении предоставило Азербайджану карты минных полей в Зангиланском и Физулинском районах. Буквально несколько недель назад, за считанные дни до парламентских выборов, при посредничестве помощника госсекретаря США Филипа Рикера правительство Армении обнародовало карту минных полей в Агдамском районе. Речь шла о 97 тысячах противотанковых и противопехотных мин. Сразу же после осуществления этой миротворческой акции haqqin.az задался справедливым вопросом – почему же процесс демилитаризации Карабаха, реализованный в рамках Трехстороннего соглашения от 10 ноября, прошел при посредничестве Запада, а не России - истинного гаранта мирного договора, регламентирующего завершение карабахского конфликта. Однако позже стало известно, что именно Пашинян на встрече с американским посланником выразил готовность обнародовать карту минных полей одного из районов взамен на освобождение части военнопленных. Как стало известно haqqin.az из дипломатических источников, на сей раз посредником в переговорах о передаче Азербайджану карты минных полей стала Россия, в частности командующий российскими миротворческими войсками в Карабахе Рустам Мурадов.

Благодаря посредническим дипломатическим усилиям России Азербайджану удалось заполучить карты минных полей двух районов. Речь идет о 92 тысячах мин, расставленных армянской оккупационной администрацией для укрепления так называемой «буферной зоны» с Азербайджаном. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев вновь проявил политическое мастерство и дипломатическое превосходство, сделав еще один шаг к искоренению пагубных последствий завершившейся недавно войны. Баку получил карт-бланш на ускорение возрождения и восстановления большей части низменного Карабаха. Таким образом, в самое ближайшее время после завершения разминирования правительство начнет активно возводить города и населенные пункты, создавать разветвленную инфраструктуру, тем самым обеспечив заветное возвращение азербайджанцев в три крупнейших освобожденных района. К тому же эта дипломатическая сделка спасла десятки тысяч жизней современного и будущих поколений азербайджанцев. Потребовались бы десятилетия на расчистку созданных с особым коварством и жестокостью безграничных минных полей. Взамен Азербайджан вернул Армении 15 военнослужащих, попавших в плен после окончания войны. В период судебного расследования, за которым haqqin.az наблюдал со всей присущей ему скрупулезностью, стало понятно, что большая часть удерживаемых военнопленных не участвовала в совершенных армянской военщиной военно-политических преступлениях. Армянские юноши стали заложниками оккупационной политики своего правительства. Как искренне признавали в своих показаниях многие подсудимые армянские солдаты - юноши были априори лишены права на выбор. Там, в Ереване, им никто этого права не предоставлял. На скамье подсудимых сидели не профессиональные хищники-комбатанты, а призванные и не обученные военному искусству наивные новобранцы, оболваненные оккупационной пропагандой и доставленные на линию условного соприкосновения войск аккурат после завершения войны.