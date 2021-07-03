В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию

В Таджикистане объявлена обязательная вакцинация от COVID-19 всех граждан старше 18 лет. Об этом сообщил республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер, передает Интерфакс.

Привиться можно бесплатно. Не имеющие прививки граждане должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в местное медицинское учреждение.

Въезжающие в Таджикистан после поездки в зарубежные страны обязательно должны пройти тест на коронавирус, в течение 10 суток находиться на самоизоляции.

Кроме того, из-за высокого риска распространения коронавируса власти рекомендовали населению проводить свадьбы и торжества с наименьшим количеством участников.

Кампания вакцинации от COVID-19 среди граждан старше 18 лет началась в Душанбе 25 июня. В настоящее время в стране используются вакцины AstraZeneca индийского производства, а также вакцины CoronaVac производства компании SinoVac.

По состоянию на вечер 2 июля, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 13 548 человек. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 92 человека.

Первые заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав подтвердил 30 апреля 2020 года.