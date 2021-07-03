Главный тренер сборной Дании: «В Баку мы играли так, будто это наш стадион»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльман и футболист Томас Дилэйни ответили на вопросы журналистов после победы в Баку в четвертьфинальном матче Евро-2020 над Чехией (2:1).

«Мы хорошо начали игру, - говорит Юльман. - Сделали то, над чем работали. Второй тайм начали тяжелее. Чехи смогли проявить себя. Была тяжелая игра, как мы и ожидали. Во втором тайме мы уже не смогли забить. Было бы хорошо, если бы было 3:1. У нас были моменты, чтобы забить. Чехия оказывала давление, но мы победили. В некоторых играх мы выигрывали легко, но сегодня было сложно.

Нас называют фаворитами андердогов? Да, я это чувствую. Думаю, весь мир это уже понимает.

Я каждый день думаю о Кристиане Эриксене. Он должен был быть с нами.

У нас невероятная команда, которая подарила большое счастье датскому народу.

Я не верю особо в приметы, но тот свитер отправится в Лондон.

Очень благодарим наших болельщиков. Они сядут на карантин по возвращении в Данию. Если было бы возможно, сюда приехали бы тысячи. В Баку мы играли так, как будто это наш стадион. Верим, что тысячи болельщиков смогут поддержать нас в Лондоне».

«Я спросил у Меле. Он не помнит, как именно он отдал мне голевой пас, - говорит Томас Дилэйни. - Сегодня была не самая наша лучшая игра, но главное – голы.

Мы постоянно тренируем стандарты. Наконец-то удалось забить после углового. Это здорово.

Нашей целью было отправиться на «Уэмбли» и нам удалось это. Нам неважно, с кем мы там будем играть».