При поддержке Azercell наши школьники завоевали две медали на международной олимпиаде по информатике!

Члены сборной Азербайджана, в очередной раз успешно представили Азербайджан при поддержке Azercell и завоевали две бронзовые медали на 33-й Международной Олимпиаде по Информатике (IOI 2021 Singapore), которая прошла в Сингапуре с 19 по 25 июня 2021 года.

Азиз Гусейнов, ученик 11 класса средней школы № 15 имени М.Азизбекова города Гянджа, и Саид Насибов, ученик 10 класса Современного образовательного комплекса имени Гейдара Алиева, вошли в число выдающихся участников конкурса, который прошел в онлайн-формате с участием 351 школьника из 90 стран мира. Они завоевали бронзовые медали. Итоги Олимпиады были официально подтверждены в результате голосования Генеральной Ассамблеи IOI.

Отметим, что Азиз Гусейнов успешно выступил на Международной олимпиаде по информатике, прошедшей в прошлом году, где также был удостоен бронзовой медали. Таким образом, А.Гусейнов стал нашим первым соотечественником, завоевавшим более одной медали на IOI. А Саид Насибов, несмотря на то, что участвовал в этих соревнованиях впервые, показал успешный результат.

Azercell постоянно оказывает содействие инициативам, способствующим выявлению и поддержке талантливых школьников в области информатики. С 2017 года процесс подготовки наших школьников к участию в Международных олимпиадах по информатике осуществляется при поддержке «Azercell Telekom». Компания помогла привлечь к участию в соревнованиях десятки школьников из различных регионов Азербайджана и столичных школ, благодаря чему представители нашей страны неоднократно добивались высоких результатов на престижных конкурсах. На сегодняшний день азербайджанские школьники завоевали 27 медалей на олимпиадах по информатике.