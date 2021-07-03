Чешский тренер о поражении в Баку: «Это была ошибка арбитра…»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы после поражения от Дании (1:2) в бакинском четвертьфинале Евро-2020 заявил, что очень сильно повлияло на игру решение голландского арбитра, когда он ошибочно назначил угловой, после которого датчане открыли счет.

«Мы расстроены, - говорит Шилгавы. - Некоторые игроки плакали после матча. Но мы горды своей игрой. Я горжусь командой. Думаю, что болельщики будут довольны нами. Мы до конца боролись, пытались забить, но не смогли. Футболисты очень устали.

Мы расстроены, что пропустили. Это была ошибка арбитра. Там не было углового. И этот гол, конечно, повлиял на игру.

Сейчас мы очень эмоциональны, нужно поспать и утром на свежую голову все взвесить.

Нам удалось отыграть один гол. Были шансы забить второй, но не получилось».