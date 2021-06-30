Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Англии в Риме разгромила Украину со счетом 4:0 и вслед за Испанией, Италией и Данией вышла в полуфинал.

На 4-й минуте Гарри Кейн открыл счет в матче. На 46-й минуте Гарри Макгуайр забил второй мяч. Спустя четыре минуты Кейн довел счет до крупного. А точку в матче на 63-й минуте поставил Джордан Хендерсон.

В полуфинале Англия сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля. А днем ранее встретятся Италия и Испания. Оба полуфинала и финал пройдут в Лондоне.