Командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов выступил с заявлением для СМИ после приземления в Ереване самолета с группой армянских военнопленных.

"Продолжая работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего заявления в Баку, сегодня мною лично азербайджанской стороне были переданы карты минных полей в двух районах, установленных армянскими подразделениями в ходе прошедшего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. В свою очередь Азербайджан освободил пятнадцать армянских военнослужащих, которые доставлены в Ереван самолетом ВКС России", – отметил Мурадов.

Он добавил, что российская сторона и в дальнейшем продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего заявления о прекращении вооруженного конфликта.