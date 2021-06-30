Более 300 афганских военных отступили в Таджикистан после сражения с талибами

Свыше 300 афганских военных были вынуждены отступить в Таджикистан после сражения с боевиками из движения «Талибан». Таджикские пограничники впустили их на территорию страны. Об этом сообщает агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Согласно информации ведомства, таджикские пограничники «руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства», разрешили афганцам перейти на территорию страны через охраняемый участок между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор». Представители пресс-центра добавили, что военнослужащие пересекли границу «после ожесточенного сопротивления, в целях сохранения личного состава».