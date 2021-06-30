История с флагом ЛГБТ-сообщества, который был отобран на Бакинском Олимпийском стадионе у датского болельщика во время четвертьфинального матча Евро-2020 с Чехией, получила продолжение, сообщает haqqin.az.

Напомним, фанат сборной Дании пронес на арену радужное знамя и развернул его, находясь на трибуне. К нему подошли стюарды и забрали флаг.

Комментируя случившееся для Agence France-Presse (AFP), в УЕФА заявили, что расследуют инцидент.

«УЕФА никогда не давал указаний стюардам в Баку или на любом другом стадионе конфисковывать радужные флаги, - говорится в заявлении Европейского футбольного союза. - В настоящее время мы расследуем случившееся и, конечно же, свяжемся с делегатом УЕФА, сотрудником службы безопасности УЕФА и местными властями, чтобы прояснить это».

Затем представитель УЕФА добавил:

«Первоначальная информация, которую мы получили, заключается в том, что данный болельщик находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и некоторые местные болельщики стали проявлять агрессию в отношении него. Местные стюарды вмешались и позволили болельщику остаться, несмотря на его состояние».

Фаната, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, зовут Кристоффер Фенс. Он рассказал датским СМИ, что поднял флаг, когда игроки разминались перед матчем. Но стюарды не позволили ему демонстрировать символ ЛГБТ-сообщества и забрали флаг. Отмечается, что позднее знамя было возвращено владельцу.