Банды атаковали полицейских в Мексике

Вооруженные гражданские лица в субботу напали на сотрудников полиции в городе Игуала в штате Герреро на юго-западе Мексики. В ходе столкновения стражи порядка ликвидировали пятерых участников атаки. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio.

Ни один сотрудник полиции не пострадал. На месте происшествия представители властей изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и автомобиль. Пока неизвестно, какое из орудующих в регионе преступных сообществ может нести ответственность за случившееся.

За последние две недели в Мексике десятки людей были убиты в ходе вооруженных нападений. В городе Рейноса в штате Тамаулипас 19 июня жертвами бандитов стали 15 местных жителей. В штате Гуанахуато 21 июня неизвестные открыли огонь по собравшимся у мастерской по ремонту мотоциклов, убив семь человек. Еще по меньшей мере 18 человек погибли в столкновении наркокартелей "Новое поколение Халиско" и "Синалоа" в штате Сакатекас 25 июня.