Трамп раскрыл свою роль в борьбе с «Северным потоком-2»

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что он смог серьезно затруднить строительство газопровода «Северный поток-2», а действующая вашингтонская администрация во главе с демократом Джо Байденом не препятствует реализации проекта. Слова экс-лидера страны в ходе митинга раскрывает ТАСС.

«Байден отменил американский трубопровод Keystone XL. Можете ли вы в это поверить? И он одобрил российский трубопровод в Европу», — сказал Трамп.

Бывший глава государства также рассказал, что некоторые обвиняли его в недостаточной жесткости по отношению к России.

«Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его строительство. А этот парень немедленно дал ему зеленый свет», — отметил он.

При этом Трамп напомнил, что у него были и есть очень, очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.