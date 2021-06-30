Врачи назвали проявления индийского штамма коронавируса

Российский пульмонолог Алексей Никишенков и другие эксперты назвали проявления "дельта"-варианта индийского штамма коронавируса. Как передает ТАСС, по словам врача, инфекция часто вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта: именно на этот симптом стали жаловаться заболевшие.

Никишенков рассказал, что обычно медики не знают, каким штаммом заразился пациент, поскольку исследования на подвид коронавируса не проводят.

Однако врач отметил, что с распространением «дельта»-варианта индийского штамма COVID-19 пациенты стали жаловаться на диарею и боли в животе. "Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия", — подчеркнул он.