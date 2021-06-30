Ульвия Худиева, собкор 09:14

К горю Айпары Мевлаевой - матери шехида, 29-летнего Теймура Алиева, героически погибшего 5 ноября 2020 года в боях за освобождение Гадрута, прибавилось еще одно. Ее бывший муж Иман Алиев, давно бросивший женщину с двумя малолетними детьми, теперь хочет завладеть деньгами, которые по страховке должна получить мать шехида. Чтобы решить конфликт законным путем, Мевлаева обратилась в суд Гёйгёльского района. Однако суд не удовлетворил ее иск. Обратившаяся в редакцию haqqin.az Айпара ханым рассказала, что рассталась с Иманом в 1994 году, когда Теймуру было всего три года. Ее бывший муж никогда не выплачивал алиментов и никак не помогал содержать своих детей.

«Какое-то время нам помогали родственники. Дом, в котором мы живем, это настоящая лачуга. Когда Теймур учился в начальной школе, он собирал хворост в лесу, и так мы обогревали наше жилище. Бывали дни, когда не могли купить себе даже хлеба. Мой бывший муж видел, как его маленький сын мучается, в какой нищете живет, но ни разу так и не помог ему», - рассказывает мать павшего героя. Сейчас же, когда Теймур отдал свою жизнь за свободу и независимость Азербайджана, Иман Алиев вспомнил, что он отец воина, и решил завладеть деньгами, которые государство выплатит матери шехида. Его главный аргумент - погибший Теймур носил его фамилию, а потому он имеет право на получение части страховки за его гибель. Выросший без отца, в беспросветной нужде, Теймур был, тем не менее, патриотом. В первые же дни войны он отправился на фронт и принимал участие в боях за освобождение Муровдага, Физулинского и Ходжавендского районов. Посмертно награжден медалями «За Родину», «За освобождение Физули», «За освобождение Ходжавенда».

Фото: Айпара Мевлаева растила своего сына в этой лачуге без окон «До войны Теймур был простым рабочим. Трудился не покладая рук, но так как мы, по сути, не имели своего дома – жили у моего брата, собственную семью так и не завел. Так где же был Иман, когда его сын голодал, когда его сын жил в нищете? Почему он ни разу не помог своему сыну? По какому праву он сейчас положил глаз на деньги, которые должны быть получены за кровь шехида?», - говорит женщина. По словам Айпары Мевлаевой, ее бывший муж женился еще раз и во втором браке у него двое сыновей. О том, что Теймур отправился на фронт и стал шехидом, он даже и не знал. До 14 декабря 2020 года Теймур числился пропавшим без вести, и это нисколько не трогало так называемого отца. А когда тело героя было найдено, Иман даже на похороны не явился. Более того, через два месяца после гибели Теймура он устроил пышную свадьбу сыну от второго брака, укравшему девушку. Зато за деньгами Инам Алиев явился первым. Когда Айпара Мевлаева обратилась за получением 11 тысячи манатов, выплачиваемых государством в качестве страховки семьям погибших, выяснилось, что Иман Алиев решил первым наложить руку на эти деньги.

«Мне сказали, что до меня к ним обратился отец сына и потребовал разделить эти деньги. Я обратилась в суд. В суде почти все наше село свидетельствовало в мою пользу. Каждый выступивший говорил, что этот человек никогда не был настоящим отцом парню, не заботился о нем. Когда Теймур был ребенком, его дядя по отцу увидел однажды, на какой тяжелой работе мальчишка трудится, и пристыдил своего брата, призвал его помогать растить своих детей. И тогда Иман послал Теймуру 6 «мамедов» (купюры, ходившие в 90-е годы. На эти деньги в то время можно было купить 2 мешка муки – ред.). Это был первый и единственный случай, когда Иман что-то сделал для сына. А сейчас в суде этот бессовестный человек заявляет, что тогда дал нам 60 тысяч манатов», - рассказывает мать шехида. Однако суд почему-то оказался на стороне никчемного отца - Имана Алиева и отклонил иск матери героя. Айпара Мевлаева удивляется, отчего до вынесения решения судья не поинтересовался, как живет семья шехида. «Он бы тогда увидел, что лачуга с покосившимися стенами, в которой нет стекол в окнах, более чем красноречиво говорит о том, как жил и в чем нуждался мой сын и его семья», - уверена женщина.