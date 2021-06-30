В Великобритании нелегалов начнут сажать

Правительство Великобритании предлагает ужесточить законодательство для более эффективной борьбы с нелегальной миграцией, пишет ТАСС.

Соответствующий законопроект был представлен в воскресенье Министерством внутренних дел. В первом чтении он будет рассмотрен уже 6 июня. Законопроектом предложено введение уголовной ответственности за нелегальную миграцию и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от полугода до 4 лет. Кроме того, предложено установить максимальное наказание - пожизненное заключение, для лиц, которые оказывают услуги по нелегальной перевозке мигрантов. В настоящее время максимальный срок по этому правонарушению составляет 14 лет тюрьмы.

В заявлении ведомства отмечается, что предложения реформировать иммиграционное законодательство призваны "привести в порядок устаревшую систему предоставления убежища". Данная реформа позволит привлекать к ответственности тех, кто пытается прибыть в страну морем, в частности через пролив Ла-Манш.