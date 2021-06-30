Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 11:21

Я помню, как один из влиятельных членов администрации Джорджа Буша говорил мне в 2001 году, что США быстро добьются победы в Афганистане. Я пытался возражать: в Афганистане споткнулись и Великобритания, и СССР, эта страна оказалась им не по зубам. В ответ я слышал: «Нет, мы наведем там порядок». Разгром Аль-Каиды, базировавшейся в Афганистане, действительно стал делом нескольких месяцев. Но потом эта страна вернулась к привычному статус-кво: неэффективное, погрязшее в коррупции центральное правительство с недееспособной армией, влиятельные и совершенно независимые от Кабула полевые командиры, а вскоре к этому добавилась идеологически сильно мотивированная сила в лице движения Талибан, которая только и ждала момента, чтобы захватить власть.

Однажды, после вывода советских войск, это уже случилось. И вот, похоже, история повторяется. Американские эксперты, в их числе командующие остатками войск США в Афганистане, предупреждают, что страну ждут «неконтролируемый хаос», «гражданская война», а талибы возьмут Кабул в течение полугода. Это мнение высказывает, в частности, двухзвездный генерал Джеффри Шлоссер, который командовал американскими войсками в восточном Афганистане с 2008 по 2009 год. У них была настоящая семейная династия: отец Джеффри был подрядчиком Пентагона в Афганистане, там же в составе спецслужб служил и сын генерала. Шлоссер крайне разочарован решением президента Байдена о скоротечном – к 11 сентябрю 2021 года выводе войск и считает это решение ошибочным. По замыслу Белого дома, последние солдаты должны покинуть Афганистан ровно 20 лет спустя после террористической атаки Аль-Каиды. Байден любит символизм — выводом всех войск из Афганистана он словно хочет сказать: «Миссия выполнена, враг наказан!»

Но она не выполнена, это просто mission impossible. Как пишет Washington Post в своей передовой статье, «исследование, затребованное Конгрессом, показывает, что Аль-Каида может быстро восстановить свои базы в Афганистане». Но это еще далеко не все последствия. Как считает газета, среди других таких последствий «холодного ответа Байдена на грядущий коллапс Афганистана» – потоки беженцев, которые дестабилизируют положение у соседей Афганистана, в частности в Пакистане, и станут новым серьезным испытанием для европейских государств, которые увидят сотни тысяч афганцев на своих границах. Противники США, продолжает далее издание, убедятся, что у Байдена нет воли, чтобы защитить других своих союзников, оказавшихся в трудной ситуации, таких как Ирак, Тайвань или Украина. Военные эксперты жестко критикуют Белый дом за решение вывести военных с ключевой авиабазы в Баграме, которое состоялось в конце минувшей недели. Они полагают, что следовало их оставить там и продолжать оказывать всестороннюю поддержку афганским ВВС. На это Байден заявил на своей пресс-конференции в минувшую пятницу: «Смотрите, мы там вели войну 20 лет. Двадцать лет! Сейчас афганцы должны сами продолжать дело с теми военно-воздушными силами, которые у них есть». Но на что способна сама правительственная армия Афганистана, показали события, последовавшие за выводом советских войск из этой страны в 1989 году. Гражданская война здесь разгорелась с еще большей силой. Через год после распада СССР моджахеды захватили власть в Кабуле. Президент Мохаммад Наджибулла укрылся в здании ООН в Кабуле, но четыре года спустя талибы захватили его, бывшего лидера пытали, потом его обезображенное тело возили по улицам Кабула и, наконец, повесили на одной из площадей. Кто может гарантировать, что и нынешнего президента Афганистана Ашрафа Гани не ждет такая же судьба?

Во время состоявшегося на минувшей неделе визита Гани в Вашингтон президент Байден обещал ему, что США не бросят Афганистан на произвол судьбы, а будут продолжать оказывать ему финансовую и экономическую помощь. В частности, на безопасность афганского правительства планируется выделять до 3 миллиардов долларов год. Что же касается возможного воскрешения Аль-Каиды, то американские военные намерены попытаться бороться с ними с помощью дронов, которые расположены на базах в Персидском заливе. Критики этого плана высмеивают военных стратегов: дронам нужно будет лететь оттуда 8 часов, это будет исключительно затратно и малоэффективно. О том, что Вашингтон на самом деле бросает Афганистан, свидетельствует и в спешке принимаемое решение по размещению за пределами страны тысяч афганцев, которые сотрудничали с американцами. Предполагается, что их могут временно поселить на острове Гуам, а потом будут решать вопрос с выдачей въездных виз в США. По другим сообщениям, Белый дом попросил Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять около девяти тысяч афганцев, помогавших американцам во время их кампании. Но отдельно стоит и другой, не менее острый вопрос - что делать с посольством США в Кабуле? В случае, если талибы возьмут афганскую столицу, жизнь американских дипломатов окажется под угрозой независимо от той роли, которую администрация Дональда Трампа сыграла для проведения в 2020 году мирных переговоров в Дохе между правительством этой страны и талибами. Как пишет издание Politico, в распоряжении посольства есть некий «План чрезвычайных действий», но и он может оказаться ненужным по мере быстрого наступления талибов по всей территории страны и резкого ослабления подверженной дезертирству правительственной армии. Как пишет New York Times, в Афганистане остаются лишь две страны НАТО - Великобритания и Турция, но их силы предназначены для охраны посольств и кабульского международного аэропорта - единственных ворот, через которые можно оставить страну. Washington Post к этому добавляет в уже цитировавшейся нами статье, что США следует обратиться к Турции для того, чтобы та использовала свои войска для охраны аэропорта Кабула, в противном случае посольство США нужно будет эвакуировать в кратчайшие сроки. Происходящее в Кабуле здорово напоминает поспешную эвакуацию американцев из Сайгона в апреле 1975 года, когда граждан этой страны собирали с крыши посольства военные вертолеты.