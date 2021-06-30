Замдиректора МАГАТЭ посетит Иран

Заместитель директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Массимо Апаро на следующей неделе посетит Иран. Об этом сообщил иранский постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади, передает ИРНА.

По его словам, визит заместителя директора МАГАТЭ в Тегеран осуществляется в соответствии с обычной деятельностью по гарантиям и в рамках договора о нераспространении.

"Хотя мы находимся в постоянном контакте с агентством, никакой встречи (между Массимо Апаро и иранскими властями) в Тегеране не запланировано", - уточнил он.