В Мингячевире убит 18-летний студент
Студент Мингячевирского государственного университета убит в результате поножовщины. Как сообщает АПА, инцидент произошел в ресторане “Мираж”.
Студент Мингячевирского государственного университета Мухаммед Алыев, 2003 года рождения, был убит ножом.
По предварительной информации, погибший студент работал официантом в ресторане “Мираж”. Он скончался от ножевых ранений в грудь и челюсть.
Мать убитого Афсана Алиева работает старшей медсестрой Центральной городской больницы.
По факту в прокуратуре города возбуждено уголовное дело, ведется расследование.