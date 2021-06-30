Уоррен Баффет предрек катастрофическое будущее после пандемии коронавируса

Вслед за пандемией коронавируса мир ждут не менее разрушительные вызовы и риски. Так считает 90-летний американский бизнесмен, директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, передает CNBC.

Он уверен, что пандемия — «не самая худшая проблема», хоть и пострадали многие компании, предприятия, люди. Главный вывод, который, по словам бизнесмена, он сделал на фоне пандемии, — уровень подготовки мира к глобальной чрезвычайной ситуации оказался катастрофически низким.

«Но самое важное то, что пандемия будет продолжаться, и она — не самая худшая из того, что может ждать нас в будущем», — добавил Баффет.

Он напомнил, что сегодня существует не только биологическая, но и ядерная, химическая и киберугроза. И у каждой из них свои разрушительные последствия. На этом фоне человечеству следует готовиться к новым, более страшным катастрофам.