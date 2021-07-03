«Барселона» пожертвует двумя футболистами ради сохранения Месси

Каталонская «Барселона» может пожертвовать двумя футболистами ради сохранения в своем составе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Чтобы предложить 34-летнему форварду новый контракт, клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость. Покинуть «Барселону» могут защитник Самуэль Умтити и полузащитник Миралем Пьянич.

Ранее 4 июля сообщалось, что интерес к Месси проявляет «Пари Сен-Жермен». С 1 июля официально игрок является свободным агентом. В конце мая «Барселона» предлагала длительный контракт форварду.

Месси был на грани ухода из «Барселоны» летом 2020-го. Тогда на трансфер был нацелен «Манчестер Сити», который возглавляет Хосеп Гвардиола, работавший с аргентинцем в стане сине-гранатовых. Руководству «Барселоны» удалось удержать форварда, уговорив его остаться в клубе до конца срока действия контракта.