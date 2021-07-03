Икрам Нур, автор haqqin.az 14:03

Пресс-секретарь политического управления Талибана Сухейль Шахин заявил, что под контролем боевиков находятся уже 80 процентов территории Афганистана. Проверить правдивость этого утверждения не представляется возможным, поскольку многие районы часто переходили из рук в руки, а афганские власти не дают комментариев прессе по этому вопросу. Как бы то ни было – Кабул под ожесточенным натиском талибов хрустит. И не менее половины страны уже под Талибаном. Но половина – это не целое, и об этом, оценивая ситуацию в Афганистане, нужно помнить постоянно. Поскольку перед нами картина, когда в 50 процентах кишлаков, уездов и провинций талибам совсем не рады.

А значит, победного марша на Кабул и ключей от столицы «на блюдечке с голубой каемочкой» руководству Талибана в ближайшее время ожидать не стоит. И это тот факт, который категорически отказываются замечать ряд экспертов, выдающих алармистские прогнозы. Достаточно вспомнить, как развивалась ситуация в стране за последние сорок лет, и сразу становится ясно - многое из происходящего сегодня уже было. В том числе – и переход на сторону вооруженной оппозиции правительственных частей. Причем в последние годы афганского похода СССР вообще сложилась схема, когда к отслужившему в правительственных войсках приходили душманы и говорили: «Отслужил Кабулу, отслужи за деньги и нам. И чем сложнее была твоя воинская специальность – тем выше будет твое жалование. Семью не тронем». Многое было… Неизменным оставалось одно: военного решения конфликта внутри страны, однозначной победы одной из сторон не было никогда. Так и сейчас – чаши весов застыли в некоем равновесии. Что прекрасно поняли в Анкаре и стараются использовать с максимальной эффективностью, оперативно формируя новую международную коалицию для решения «афганского вопроса».