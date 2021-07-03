Анкара готовится к наступлению на Кабул главная тема
Пресс-секретарь политического управления Талибана Сухейль Шахин заявил, что под контролем боевиков находятся уже 80 процентов территории Афганистана. Проверить правдивость этого утверждения не представляется возможным, поскольку многие районы часто переходили из рук в руки, а афганские власти не дают комментариев прессе по этому вопросу.
Как бы то ни было – Кабул под ожесточенным натиском талибов хрустит. И не менее половины страны уже под Талибаном. Но половина – это не целое, и об этом, оценивая ситуацию в Афганистане, нужно помнить постоянно. Поскольку перед нами картина, когда в 50 процентах кишлаков, уездов и провинций талибам совсем не рады.
А значит, победного марша на Кабул и ключей от столицы «на блюдечке с голубой каемочкой» руководству Талибана в ближайшее время ожидать не стоит. И это тот факт, который категорически отказываются замечать ряд экспертов, выдающих алармистские прогнозы.
Достаточно вспомнить, как развивалась ситуация в стране за последние сорок лет, и сразу становится ясно - многое из происходящего сегодня уже было. В том числе – и переход на сторону вооруженной оппозиции правительственных частей. Причем в последние годы афганского похода СССР вообще сложилась схема, когда к отслужившему в правительственных войсках приходили душманы и говорили: «Отслужил Кабулу, отслужи за деньги и нам. И чем сложнее была твоя воинская специальность – тем выше будет твое жалование. Семью не тронем».
Многое было… Неизменным оставалось одно: военного решения конфликта внутри страны, однозначной победы одной из сторон не было никогда. Так и сейчас – чаши весов застыли в некоем равновесии. Что прекрасно поняли в Анкаре и стараются использовать с максимальной эффективностью, оперативно формируя новую международную коалицию для решения «афганского вопроса».
На днях Хулуси Акар совершил блиц-визит в Центральную Азию, в ходе которого посетил Бишкек и Душанбе. И в одной, и в другой столице он говорил примерно одно: ситуация сложная, но не безнадежная. Соседям Афганистана в регионе нужна кооперация по линии безопасности. Анкара готова им в этом помочь.
Одновременно нарастает координация совместных действий на этом направлении Турции с Пакистаном, традиционно имеющим большое влияние на часть руководства Талибана. Не на все, разумеется, как иногда думают, времена полного контроля Исламабада над талибами давно прошли. Но того, что осталось, вполне достаточно, чтобы остудить «ястребов-радикалов» в этом движении.
При таком раскладе становится понятно, что план контроля Турции над Кабульским международным аэропортом вполне может быть более успешным, чем считают некоторые наблюдатели. И не является такой уж авантюрой, как утверждают политические оппоненты Эрдогана.
Впрочем, турецкому президенту к обвинениям во внешней политике не привыкать. Так было и в Ливии, так было и в Восточном Средиземноморье, и в ситуации с Нагорным Карабахом. И почему с Афганистаном должно быть иначе?
Да, ситуация архисложная, но Анкара применением своей «умной силы» выигрывала и в более непростых условиях. Так что остается пожелать ей удачи и в этот раз и внимательно следить за развитием событий.