В Баку будет солнечно
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, 5 июля будет преобладать южный ветер, который во второй половине дня сменится северо-западным.
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-26 градусов тепла, днем 35-38, в Баку ночью 24-26 градусов тепла, днем 36-38.
Атмосферное давление опустится ниже нормы до 748 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью составит 60-65 процентов, днем 35-40 процентов.
Завтра в регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но во второй половине дня в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Возможен град.
Ночью температура воздуха составит 22-27 градусов тепла, днем 35-40, местами 42 градуса тепла, в горах ночью 15-20, днем 26-31 градус тепла.